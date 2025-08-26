Ucrania niega que los rusos hayan tomado Zaporizke y Novoheorhiivka, en Dnipropetrovsk

Berlín, 26 ago (EFE).- El Ejército ucraniano desmintió este martes que los rusos hayan logrado tomar las localidades de Zaporizke y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, pero reconoció implícitamente que el enemigo controla algunos territorios en el lindero administrativo de esta región limítrofe con Donetsk, en el Donbás.

«Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han detenido el avance de los invasores rusos y siguen controlando la aldea de Zaporizke, pese a todos los intentos del enemigo por capturar esta localidad», afirmó en Telegram el grupo de fuerzas ucraniano ‘Dnipró’, responsable del frente del este.

«También hay combates activos en la aldea de Novoheorhiivka, donde nuestros soldados están infligiendo bajas significativas al enemigo y destruyendo a docenas de invasores cada día. La información sobre la ocupación de ambas aldeas por parte de los rusos no es cierta», remachó la citada fuente..

La plataforma de monitoreo del frente ucraniana DeepState refleja desde este martes que los rusos han pasado a controlar, al menos en parte, ambas localidades.

Este lunes el Ministerio de Defensa ruso había anunciado la toma de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka, con lo que el número total de localidades que Moscú afirma controlar en Dnipropetrovsk asciende al menos a siete.

Los rusos afirmaron haber tomado Novoheorhiivka la semana pasada, junto con Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye.

Hasta ahora, Ucrania ha admitido el avistamiento de soldados rusos en el límite entre Donetsk y Dnipropetrovsk, pero no ha reconocido oficialmente haber perdido territorios en esa región, donde la ausencia de barreras naturales dificulta la actividad de los defensores.EFE

