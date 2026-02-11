Ucrania niega que vaya a convocar elecciones ni un referéndum «mientras no haya seguridad»

Berlín, 11 feb (EFE).- La Oficina del Presidente ucraniano negó este miércoles informaciones según las cuales el jefe de Estado, Volodímir Zelenski, tendría intención de anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, al señalar que la situación de seguridad sigue siendo una condición clave.

«Mientras no haya seguridad, no habrá anuncios» en este sentido, dijo una fuente del entorno presidencial en una escueta declaración al diario RBC-Ucrania acerca de la información publicada por el periódico Financial Times.

El diario británico cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que Zelenski iba a hacer el anuncio el próximo 24 de febrero, y que los comicios se celebrarían antes del 15 de mayo.

La agencia Interfax-Ucrania recalca que, para celebrar un referéndum y elecciones presidenciales en mayo, y teniendo en cuenta los 60 días aproximados que durará la campaña electoral, todos los acuerdos básicos de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y los cambios legislativos necesarios en Ucrania deberían adoptarse en febrero o, como muy tarde, a principios de marzo.

Zelenski dijo el fin de semana pasado que Trump quiere que la guerra termine hasta finales de junio, si bien permanecen sobre la mesa cuestiones difíciles, incluidas las concesiones territoriales que Rusia exige a Ucrania y el control de la mayor central nuclear de Europa, Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas.

Según Interfax-Ucrania, la celebración simultánea de un referéndum y elecciones presidenciales permitiría garantizar la máxima representatividad de la voluntad de los ucranianos, ya que son precisamente los comicios presidenciales los que históricamente registran la mayor participación.

Una alta participación es extremadamente importante para la aceptación de los resultados del referéndum, agrega.

El apoyo público a Zelenski, aunque sigue siendo sustancial, ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años, según muestran las encuestas nacionales, debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.

El presidente ha argumentado repetidamente que es imposible celebrar elecciones mientras el país permanezca bajo la ley marcial, que millones de ucranianos se encuentren desplazados y que cerca del 20% del país esté bajo ocupación rusa. EFE

