Ucrania no reconoce a los enviados de Orbán para inspeccionar el oleoducto Druzhba

Kiev, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Ucrania dijo este miércoles que la delegación enviada por el Gobierno de Viktor Orbán para inspeccionar parte del oleoducto Druzhba en territorio ucraniano, motivo de disputa entre Kiev y Budapest, no tiene carácter oficial y ha entrado en el país como puede hacerlo cualquier persona con pasaporte del espacio Schengen.

«Tenemos conocimiento de que esta mañana un grupo de ciudadanos húngaros ha entrado en Ucrania bajo las condiciones generales aplicables a todos los ciudadanos de los países de Schengen, haciendo uso de su (derecho a) viajar sin visado», dijo el portavoz del Ministerio ucraniano de Exteriores, Gueorgui Tiji, citado por la publicación Ukrainska Pravda.

Este grupo, según agregó, «no tiene estatuto oficial o reuniones oficiales programadas» en Ucrania, y no es correcto referirse a esos individuos como una «delegación».

Un grupo de funcionarios del Ejecutivo de Orbán, encabezado por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, anunció este mismo miércoles su entrada en territorio ucraniano con el objetivo de inspeccionar la infraestructura del oleoducto Druzhba dañada por un ataque ruso contra Ucrania el pasado 27 de enero.

El oleoducto, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia, dejó de funcionar tras ese ataque y Budapest exige a Kiev que vuelva a ponerla en funcionamiento para reanudar los suministros.

Orbán ha vetado la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la Unión Europea (UE) en diciembre y afirma que no cambiará su postura hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

Budapest cree que la infraestructura no está dañada y que Ucrania la mantiene parada para perjudicar a Orbán en las elecciones generales húngaras, previstas para el 12 de abril.

Ucrania dice que está dañada y es reacia a reparar los supuestos daños porque éstos han sido causados por un ataque de Rusia.

El Gobierno de Orbán ha pedido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que permita a una delegación húngara visitar la infraestructura, a lo que Kiev se ha negado hasta el momento. EFE

