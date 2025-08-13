Ucrania no responde a propuesta de crear tres grupos de trabajo de Estambul, según Rusia

2 minutos

Moscú, 13 ago (EFE).- Moscú todavía no ha recibido una respuesta oficial de Kiev a la propuesta presentada en Estambul de crear tres grupos de trabajo (político, militar y humanitario) para impulsar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, denunció hoy el subdirector de prensa de Exteriores ruso, Alexéi Fadéyev.

«En la reunión del 23 de julio en Estambul se le propuso a la parte ucraniana la iniciativa de conformar tres grupos de trabajo sobre temas políticos, militares y humanitarios, que funcionaran por medio de teleconferencias. No hemos recibido una respuesta formal de Kiev», aseguró en una rueda de prensa, según la agencia rusa TASS.

El diplomático ruso señaló que es un tema que continúa a debate y «todavía está sobre la mesa».

«Esperamos que los grupos finalmente sean creados y arranquen lo antes posible», aseveró.

Esta propuesta fue presentada durante la tercera ronda de negociaciones en Estambul, donde las partes no lograron acercar posturas respecto a una solución política a la guerra en Ucrania, pero acordaron llevar a cabo nuevos canjes de prisioneros.

Fadéyev indicó que la posición de principios de Rusia sobre la solución del conflicto ucraniano «es invariable» y mantiene su apego a las exigencias expresadas hace más de un año por el presidente ruso, Vladímir Putin, que incluyen la neutralidad y el estatus de país libre de armas nucleares de Ucrania.

«Esa es la mejor garantía de una paz fiable y a largo plazo, y una premisa objetiva para una pronta solución al conflicto», añadió.

Estas declaraciones tienen lugar apenas dos jornadas antes de la cumbre de Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará este viernes en Alaska, y que estará dedicada a la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania. EFE

