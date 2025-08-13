The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania no responde a propuesta de crear tres grupos de trabajo de Estambul, según Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 13 ago (EFE).- Moscú todavía no ha recibido una respuesta oficial de Kiev a la propuesta presentada en Estambul de crear tres grupos de trabajo (político, militar y humanitario) para impulsar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, denunció hoy el subdirector de prensa de Exteriores ruso, Alexéi Fadéyev.

«En la reunión del 23 de julio en Estambul se le propuso a la parte ucraniana la iniciativa de conformar tres grupos de trabajo sobre temas políticos, militares y humanitarios, que funcionaran por medio de teleconferencias. No hemos recibido una respuesta formal de Kiev», aseguró en una rueda de prensa, según la agencia rusa TASS.

El diplomático ruso señaló que es un tema que continúa a debate y «todavía está sobre la mesa».

«Esperamos que los grupos finalmente sean creados y arranquen lo antes posible», aseveró.

Esta propuesta fue presentada durante la tercera ronda de negociaciones en Estambul, donde las partes no lograron acercar posturas respecto a una solución política a la guerra en Ucrania, pero acordaron llevar a cabo nuevos canjes de prisioneros.

Fadéyev indicó que la posición de principios de Rusia sobre la solución del conflicto ucraniano «es invariable» y mantiene su apego a las exigencias expresadas hace más de un año por el presidente ruso, Vladímir Putin, que incluyen la neutralidad y el estatus de país libre de armas nucleares de Ucrania.

«Esa es la mejor garantía de una paz fiable y a largo plazo, y una premisa objetiva para una pronta solución al conflicto», añadió.

Estas declaraciones tienen lugar apenas dos jornadas antes de la cumbre de Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará este viernes en Alaska, y que estará dedicada a la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania. EFE

mos/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR