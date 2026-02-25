Ucrania no solo es un campo de batalla, sino «la escena de un crimen», dice ministro

Ginebra, 25 feb (EFE).- Ucrania no sólo es un campo de batalla, sino también «la escena de un crimen», aseguró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, quien pidió a la comunidad internacional que «no tolere las violaciones brutales de Rusia».

«No habrá normalidad mientras se cometan crímenes pese a los esfuerzos por la paz», aseguró este miércoles Sybiha ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de un mensaje de vídeo.

El jefe de la diplomacia ucraniana recordó que Rusia continúa atacando con misiles y drones a los civiles, y sigue torturando a prisioneros de guerra y otros detenidos.

«No se trata de incidentes aislados, sino de algo a gran escala y bien documentado», subrayó Sybiha, que destacó la situación de miles de niños ucranianos transferidos por la fuerza a Rusia o a territorios ocupados por las fuerzas rusas.

Ucrania y sus aliados han logrado que unos 2.000 niños hayan regresado con sus familias, y también ha habido devoluciones de prisioneros de guerra y detenidos civiles, «pero aún hay muchos en cautividad y muchas infancias robadas», advirtió el ministro, quien valoró pese a las dificultades el proceso de paz «encabezado por Estados Unidos».

En una asamblea que tres veces al año examina durante varias semanas los principales desafíos a las libertades fundamentales en todo el mundo, Sybiha afirmó que «los derechos humanos nunca han sido secundarios» en el conflicto ucraniano, ya que «su vulneración sistemática es la forma en la que Rusia hace la guerra». EFE

abc/llb