Ucrania observa con recelo el inicio de las maniobras militares entre Rusia y Bielorrusia

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 12 sep (EFE).- Ucrania sigue de cerca las maniobras militares entre Rusia y Bielorrusia que comenzaron este viernes en territorio bielorruso y regiones rusas cercanas, en medio de la preocupación por la expansión de la infraestructura militar del régimen de Minsk.

Las maniobras, que atienden al nombre «Zapad-2025» y en las que participarán al menos 13.000 soldados, continuarán hasta el próximo martes, en un contexto marcado por la reciente violación del espacio aéreo polaco por drones rusos que llegaron a Polonia a través de Bielorrusia y Ucrania.

Aunque es poco probable que las maniobras supongan una amenaza inmediata, preocupan a Ucrania, que fue invadida por las fuerzas rusas desde Bielorrusia en febrero de 2022, en un contexto de creciente integración militar y política entre Minsk y Moscú.

Sin temor a un ataque inmediato

El Servicio de Guardias Fronterizos de Ucrania vigila de cerca la situación, pero cree que los ejercicios en el territorio de Bielorrusia no suponen actualmente una amenaza evidente para Ucrania, según explicó en la televisión ucraniana Andrí Demchenko, el portavoz de dicho cuerpo responsable de la frontera.

Los ejercicios de las tropas rusas y bielorrusas se llevan a cabo lejos del territorio ucraniano y las fuerzas cercanas a la frontera son insuficientes para lanzar un ataque contra el norte de Ucrania o Kiev, expuso a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko.

Ucrania también ha construido importantes defensas, incluidos extensos campos de minas, a lo largo de la frontera con Bielorrusia, desde que las fuerzas rusas cruzaron a Ucrania desde este país, cuya infraestructura utilizaron para ataques aéreos, logística y evacuaciones.

El peligro persiste

A pesar de que se ha declarado que el objetivo es defenderse de un hipotético ataque, los Zapad-2025 incluyen la imitación del uso de un misil balístico intercontinental de medio alcance ‘Oreshnik’ y de armas nucleares, a los que Moscú suele recurrir en su retórica para disuadir de una mayor apoyo de Occidente a Ucrania.

«Estas acciones de Rusia no son en absoluto defensivas y no sólo tienen como objetivo Ucrania», subrayó el jueves en Kiev el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien señaló que el ejército de su país observa el movimiento de equipos rusos y el desarrollo de la infraestructura militar en Bielorrusia.

Una investigación de ‘Radio Svoboda’, en la que participaron periodistas ucranianos, estonios y bielorrusos críticos con Lukashenko, reveló que Bielorrusia construye actualmente nuevas bases militares cerca de Minsk y la frontera con Ucrania, destinadas probablemente a albergar misiles ‘Oreshnik’ y unidades bielorrusas de reciente creación.

Si Bielorrusia y Rusia envían más fuerzas a la frontera, esto podría obligar a Ucrania a desviar valiosas fuerzas y recursos del frente, debido a la amenaza potencial para las rutas de suministro clave que se extienden desde la frontera de Ucrania con Polonia y otros países de la OTAN.

En junio, Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército ucraniano, advirtió de que persiste la amenaza de otra invasión desde Bielorrusia.

Más recientemente, el espacio aéreo bielorruso ha sido utilizado por drones rusos que atacan el norte y el oeste de Ucrania.

Esto da a las defensas aéreas ucranianas mucho menos tiempo para reaccionar ante la amenaza, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de que se produzcan víctimas y daños masivos en zonas civiles e infraestructuras, apuntó Kovalenko.

El control de Rusia sobre Bielorrusia

A pesar de la integración cada vez más estrecha entre Bielorrusia y Rusia, Washington se ha acercado recientemente a Minsk en un intento del presidente estadounidense, Donald Trump, por normalizar las relaciones.

El jueves, durante una visita del representante estadounidense John Coale a Minsk, Lukashenko entregó a Lituania a 52 presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a la aerolínea estatal Belavia.

Sin embargo, las figuras de la oposición bielorrusa advierten de que no hay que interpretar esto como un cambio genuino hacia la reconciliación con Occidente o una menor dependencia de Moscú.

«Esto no es libertad, es exilio. No es un gesto de buena voluntad, es otro crimen del régimen», reaccionó Aliaksei Franstkevich, director de la fundación Bielorrusia Libre en la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país invadido por Rusia.

Franstkevich dijo a EFE que miles de bielorrusos detenidos por protestar contra el régimen de Lukashenko, especialmente durante las manifestaciones masivas de 2020, siguen encarcelados, y describió Bielorrusia como una «gran prisión».

En este sentido, indicó que Lukashenko, cuyo régimen se basa en el apoyo de Moscú, no debería ser reconocido como líder legítimo por las naciones democráticas.

Sin una Bielorrusia democrática e independiente, argumentó, ni Ucrania ni sus vecinos de la OTAN pueden lograr una seguridad regional duradera. EFE

ra/smm/fpa