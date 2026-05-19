Ucrania pide a la ONU una resolución de alto el fuego tras insistir Rusia en que se rinda

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Naciones Unidas, 19 may (EFE).- El representante de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, pidió este martes ante el Consejo de Seguridad una resolución de alto el fuego «inmediato e incondicional» para acabar con la guerra iniciada en 2022, después de que el representante de Rusia, Vasili Nebenzia, insistiera en que la solución es que Kiev se rinda.

«Pedimos a los estados miembros del Consejo de Seguridad que presenten sin demora una resolución sobre un alto fuego inmediato e incondicional, el intercambio de prisioneros de guerra sobre la base uno por uno y el retorno de todos los niños ucranianos deportados y de todos los civiles detenidos ilegalmente», declaró Melnyk en una sesión del órgano sobre la guerra en su país.

La sesión fue convocada después de que Kiev lo solicitase por carta el pasado día 13, advirtiendo de una intensificación de los ataques rusos con drones y misiles contra la población civil e infraestructuras críticas en las últimas semanas.

«Una vez más, pedimos a todos los miembros de la ONU que cumplan las sanciones, especialmente aquellas dirigidas al acceso a tecnología y a la industria militar», insistió el representante ucraniano.

Antes, Nebenzia aseguró que es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien debería «ordenar un alto el fuego y retirar las Fuerzas Armadas de Ucrania de las regiones rusas, incluido el Donbás (territorio ucraniano que Rusia quiere anexionar)» para así «avanzar en las conversaciones sobre parámetros concretos con vistas a una paz completa justa y sostenible».

Por su parte, el ucraniano tildó de «avergonzantes» las declaraciones del ruso, y negó que se fueran a retirar: «Nuestra respuesta a Rusia es muy sencilla, ya pueden esperar sentados».

Durante sus intervenciones, se acusaron mutuamente de haber violado el alto el fuego pactado entre Ucrania y Rusia entre el 9 y el 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

La directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh, señaló, antes de que interviniesen los Estados miembros, que en las últimas semanas Ucrania ha registrado algunos de los bombardeos más importantes desde el inicio de la guerra, tras la invasión rusa en 2022.

«Entre el 13 y el 14 de mayo, Rusia lanzó más de 1.500 drones y docenas de misiles, atacando a ciudades ucranianas en todo el país», explicó, y añadió que el pasado mes de abril se consolidó como el más mortífero en Ucrania en casi un año.

Aun así, Gotoh condenó todos los ataques contra civiles e infraestructuras «se produzcan donde se produzcan». EFE

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