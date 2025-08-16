Ucrania pierde dos pueblos en Donetsk, pero dice haber estabilizado el frente en Pokrovsk

2 minutos

Berlín, 16 ago (EFE).- Las fuerzas ucranianas admitieron este sábado la pérdida de dos localidades en la región oriental de Donetsk, que cayeron en manos de los rusos, mientras aseguraron que han expulsado a grupos de sabotaje enemigos del bastión de Pokrovsk, que vuelven a controlar en su totalidad, y que han logrado recuperar territorios en sus inmediaciones.

El grupo de fuerzas operativo-estratégico ‘Dnipro’ reconoció en su parte matinal que el enemigo ha conseguido expulsar a los defensores de la localidad de Popiv Yar, al norte de Pokrovsk, así como, siguiendo el frente hacia la ocupada Lisichansk, también de la aldea de Ivano-Darivka.

Al mismo tiempo, el 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania afirmó en un comunicado en Facebook que han conseguido «limpiar» Pokrovsk de los grupos rusos de reconocimiento y sabotaje que se habían infiltrado en la ciudad hace unas tres semanas, según la plataforma de análisis DeepState.

Con ello, el bastión ucraniano volvería a estar bajo el control total de las tropas de Kiev, pese a que el frente se halla cerca, a una distancia de tan solo entre 3 y 5 kilómetros.

Según la citada plataforma de análisis, las fuerzas ucranianas han logrado estabilizar en las últimas horas la situación al norte de Pokrovsk, donde en jornadas recientes las unidades rusas habían logrado abrir una estrecha cuña de unos 10 kilómetros de largo en territorio bajo control ucraniano, avanzando hacia Dobropilia, una ciudad de unos 30.000 habitantes antes de la guerra.

Según DeepState, las tropas de élite ucranianas desplegadas en la zona para detener la incursión rusa han logrado cortar en dos la cuña, antes de que los soldados rusos consiguieran consolidar sus posiciones, liberando varias localidades situadas en la punta, como Vesele y Zoloti Kolodiaz.

Las Fuerzas de Tierra ucranianas ya dijeron el viernes en Telegram que la 93ª Brigada Motorizada Jolodni Yar ha recuperado el control de las localidades de Gruzke y Vesele.

«En la reconquista de los pueblos estuvieron implicados una compañía de reconocimiento de tropas de Jolodni Yar, varios tipos de sistemas no tripulados y la artillería» explicaron las Fuerzas de Tierra, que destacaron el uso de robots terrestres equipados con armas automáticas para expulsar a los rusos de sus posiciones.EFE

cph/vh