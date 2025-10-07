Ucrania planea importar un 30 % más de gas tras los últimos ataques rusos a red gasística

1 minuto

Kiev, 7 oct (EFE).- Ucrania planea importar un 30 % de gas más del que tenía previsto comprar debido a los últimos ataques rusos contra su infraestructura gasística, según declaró este martes la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk.

Estas importaciones buscan garantizar el suministro necesario para lo que queda de otoño y para el mes de invierno, dijo la ministra en declaraciones citadas por la publicación ucraniana Liga.

Grinchuk explicó que Kiev ha accedido a un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Europeo para la Reconstrucción y a otro de 300 del Banco Europeo de Inversiones para comprar este gas fuera del país.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció este martes tras reunirse con la primera ministra Yulia Sviridenko que ambos acordaron establecer un precio fijo del gas natural para los hogares a fin de proteger a los ciudadanos de las alteraciones que los bombardeos rusos puedan producir en el mercado.

Rusia lanzó el pasado 3 de octubre 35 misiles y 60 drones contra instalaciones de producción de gas de las regiones ucranianas de Poltava y Járkov. La empresa pública ucraniana Naftogaz describió el ataque como el más masivo contra las infraestructuras gasísticas del país desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. EFE

