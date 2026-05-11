Ucrania rechaza que el excanciller alemán Schröder actúe de mediador con Rusia

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Kiev, 11 may (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó de plano este lunes desde Bruselas, donde participa en una reunión de ministros europeos del ramo, la posibilidad planteada por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que el excanciller alemán Gerhard Schröder actúe como mediador europeo en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

“No apoyamos en absoluto un candidato así”, dijo Sibiga a los medios antes del comienzo del consejo de ministros de Exteriores de la UE, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que hay “muchos otros líderes” que pueden desempeñar el papel de mediador.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también ha rechazado a Schröder como mediador por los cargos que ocupó tras ser canciller en la cúpula de empresas estatales energéticas rusas.

Kallas dijo del excanciller que fue en su día un “lobista de alto nivel para empresas estatales rusas”. EFE

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