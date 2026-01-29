Ucrania recibe de Alemania equipamiento para ofrecer suministro a 86.000 personas en Kiev

Kiev, 29 ene (EFE).- Ucrania ha recibido de Alemania dos unidades de cogeneración que servirán para suministrar calefacción y electricidad a unas 86.000 personas en la capital del país, según anunciaron la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y la embajada alemana en Kiev.

El Gobierno ucraniano recibirá pronto del Gobierno alemán otras 41 unidades de cogeneración con una capacidad total de 40,8 megavatios y 76 sistemas modulares de calderas, según dijo Sviridenko en redes sociales.

El paquete de emergencia aprobado recientemente por Alemania para hacer frente a la crisis energética provocada por los ataques rusos al sistema eléctrico ucraniano incluirá además 300 estaciones solares, 375 sistemas de almacenamiento de electricidad, 15 generadores móviles, diez sistemas de calefacción de pélets y 45 unidades de maquinaria de construcción para los trabajos de reparación en las infraestructuras.

Más de 600 edificios de viviendas siguen sin calefacción en Kiev debido a los repetidos ataques rusos al sistema energético de este comienzo de año, que han dejado en distintos momentos a millones de personas sin luz, calefacción y agua corriente en la capital y otras ciudades de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo anoche tener información de inteligencia de que Rusia prepara un nuevo ataque.

Ucrania está viviendo este enero el período invernal más frío de los últimos años y las temperaturas en ciudades como Kiev se espera que bajen de los 20 grados bajo cero en los próximos días. EFE

