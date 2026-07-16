Ucrania recibió los cuerpos de 501 presuntos soldados muertos entregados por Rusia

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Ucrania anunció el jueves haber recibido de Rusia 501 nuevos cuerpos de soldados presuntamente muertos en el conflicto, lo que eleva a más de 4.000 el número de restos entregados por Moscú a Kiev desde principios de año.

«Como resultado de los esfuerzos de repatriación, 501 cuerpos fueron devueltos a Ucrania. Según la parte rusa, podrían corresponder a militares ucranianos», indicó el Centro Ucraniano para los Prisioneros de Guerra, que solo reconoce oficialmente los restos como pertenecientes a soldados tras un largo proceso de identificación.

Kiev no informó haber entregado cuerpos a Rusia en este intercambio.

Los intercambios de restos mortales de soldados se realizan de forma regular. Desde principios de año, Rusia ha entregado más de 4.000 cuerpos en seis intercambios, mientras que Ucrania ha transferido poco más de un centenar.

En 2025, Kiev recibió más de 14.000 presuntos cuerpos de soldados fallecidos, mientras que Moscú recuperó menos de 400.

El intercambio de cuerpos de militares muertos y de prisioneros de guerra constituye el único resultado tangible de las negociaciones entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz o un alto el fuego permanecen estancados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio en febrero.

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