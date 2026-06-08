Ucrania recuperó en mayo 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió, según su Ejército

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Kiev, 8 jun (EFE).- Ucrania recuperó el mes pasado casi 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió en la guerra contra Rusia, según dijo en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Facebook el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, confirmando así el cambio de dinámica en el frente apuntado antes por fuentes no oficiales.

Es la primera vez desde finales de 2023 que el balance de territorio ganado en el campo de batalla es desfavorable a Rusia.

El general ucraniano dijo asimismo que sus tropas han recuperado desde que empezó 2026 unos 600 kilómetros de territorio que estaba en manos del Ejército ruso, aunque no especificó qué superficie ha perdido Ucrania en ese mismo periodo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró el pasado 22 de mayo en 590 los kilómetros cuadrados liberados por Ucrania este año.

El canal militar de Telegram ucraniano DeepState publicó el pasado 2 de junio un cálculo que mostraba que los rusos habían ganado únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales en mayo.

DeepState dijo además que el balance de kilómetros cuadrados conquistados podía llegar a ser favorable para Ucrania una vez se incluyeran en los cálculos los últimos avances en el frente de Ucrania.

Las cifras presentadas hoy por Sirski dan un saldo mucho más favorable a Kiev que el cálculo presentado a principios de este mes por DeepState.

Según el propio DeepState, Rusia ganó en abril 141 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, ya muy por debajo de los 725 conquistados en noviembre de 2024, el mes más exitoso para las fuerzas del Kremlin de la serie cubierta por DeepState. EFE

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