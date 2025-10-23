Ucrania recupera de Rusia los cuerpos de mil soldados ucranianos caídos

Kiev, 23 oct (EFE).- Ucrania recuperó de Rusia los cuerpos de mil soldados ucranianos caídos en la guerra, informó este jueves el Estado Mayor de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra ucraniano.

«Hoy se llevaron a cabo operaciones de repatriación. A Ucrania fueron devueltos 1.000 cuerpos, que, según la parte rusa, pertenecen a militares ucranianos», señaló en su cuenta de Telegram.

En un futuro próximo, añadió, los investigadores de las fuerzas del orden, junto con los institutos periciales del Ministerio del Interior, realizarán todas las pruebas necesarias para identificar los cuerpos repatriados.

El Estado Mayor de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra expresó su agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su cooperación para recuperar los cuerpos sin vida de los militares ucranianos fallecidos en combate. EFE

