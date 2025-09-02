Ucrania recupera dos pueblos en Donetsk y pierde otro localidad junto a Dnipropetrovsk
Kiev, 2 sep (EFE).- Ucrania ha informado en las últimas horas de la reconquista de dos pueblos de la región de Donetsk que estaban en manos rusas, al tiempo que la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState ha dado como ocupada por Rusia una tercera localidad también de Donetsk situada junto a la región vecina de Dnipropetrovsk.
Las dos localidades recuperadas por Ucrania son Novoekonomichne y Udachne. Su liberación ha sido anunciada por el Estado Mayor ucraniano en sus redes sociales.
DeepState ha informado a su vez de la toma por parte de los rusos del pueblo de Voskrésenka.
Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó este martes la conquista del municipio ucraniano de Fiódorovka, a unos 30 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk.
Estas dos ciudades son los dos principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk. Rusia trata de ocuparlas para expandir su control sobre la región. EFE
mg/cph/alf