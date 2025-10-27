Ucrania reivindica el ataque que dañó una presa en la región rusa de Bélgorod

Kiev, 27 oct (EFE).- El comandante de las Fuerzas de sistemas no tripulados del Ejército ucraniano, Robert ‘Madiar’ Brovdi, ha reivindicado el ataque ucraniano de este fin de semana que provocó daños en la presa de un embalse de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

Brovdi -que es de origen húngaro y cuyo nombre de guerra significa en ucraniano ‘magiar’- dijo que los drones ucranianos provocaron una fisura en la estructura y que el nivel del agua bajó un metro a consecuencia de ello.

Medios ucranianos informaron este fin de semana de que el embalse de la región rusa de Bélgorod había sido alcanzado con lanzacohetes HIMARS, un sistema estadounidense que Ucrania utiliza desde el primer año de invasión.

Las autoridades regionales de Bélgorod revelaron el sábado que la presa -en el río Séverski Donets- había sido dañada por fuego de artillería ucraniano. Según las autoridades de Bélgorod, la intención del ataque era “destruir” totalmente el dique, lo que habría provocado una inundación en la zona adyacente, donde viven un millar de personas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho repetidamente que Ucrania responderá a la campaña de ataques rusos a su sistema energético y otras instalaciones civiles de este otoño con bombardeos similares contra infraestructuras críticas rusas. EFE

