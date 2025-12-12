Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del país

Ucrania anunció el viernes que había reconquistado dos asentamientos en la región de Járkov, en el noreste, y varios barrios de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo ferroviario que Rusia afirmaba haber tomado el mes pasado.

«Kindrashivka, Radkivka y sus alrededores han sido liberados, así como varios barrios del norte de Kupiansk», declaró el cuerpo del ejército de Járkov en las redes sociales.

El ejército ruso afirmó a finales de noviembre haber capturado la ciudad de Kupiansk. Las tropas de Moscú ya la habían tomado al inicio de su ofensiva en 2022, pero las fuerzas ucranianas la recuperaron a finales de ese año.

En los últimos meses, Rusia ha alardeado de sus avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en desventaja numérica y de arsenal.

Kiev desestima repetidamente las afirmaciones rusas de avances arrolladores en el frente y asegura que es un intento de Moscú de influir en las negociaciones para poner fin a casi cuatro años de guerra.

Estados Unidos presiona a Kiev para hacer importantes concesiones territoriales en el este y el sur del país.

En cambio, según los últimos detalles del plan estadounidense ofrecidos por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Ucrania podría mantener Járkov, una región que Rusia no reivindica como anexionada.

