Ucrania reivindica la liberación de un pequeño pueblo en Donetsk

1 minuto

Berlín, 25 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado de la liberación de Sujetske, un pequeño pueblo situado en la región oriental ucraniana de Donetsk, después de una operación militar.

«La 82ª brigada aerotransportada independiente de Bukovina de las Fuerzas Armadas de Ucrania liberó el asentamiento de Sujetske, en el distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk», informaron en su canal oficial de Telegram las Fuerzas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según el mensaje castrense, la liberación se produjo después de una batalla en la que los militares ucranianos se enfrentaron a más de 60 invasores rusos.

Un total de 44 soldados rusos murieron, ocho resultaron heridos y nueve fueron hechos prisioneros, abundó el texto de las fuerzas aerotransportadas.

«Cada metro de tierra liberada es un paso hacia la victoria», señaló el mensaje sobre la liberación del pueblo, que estaba acompañado de un vídeo con imágenes de militares ucranianos que, entre otras cosas, colocaban sobre un edificio que aún quedaba en pie la bandera de Ucrania. EFE

smm/rcf