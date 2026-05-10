Ucrania se compromete a colaborar con los bálticos para evitar incidentes con los drones

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Berlín, 10 may (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aseguró este domingo que Ucrania está dispuesta a cooperar con los países bálticos para evitar incidentes con drones como los que se han ido sucediendo en los últimos meses y que atribuyó a la guerra electrónica rusa.

En un mensaje en X, Sibiga informó de una conversación con su homóloga letona, Baiba Braze, en la que abordaron los recientes incidentes en Letonia con estos vehículos aéreos no tripulados, y subrayó que «las investigaciones han demostrado que se trató de un acto de guerra electrónica rusa destinado a desviar deliberadamente los drones ucranianos de sus objetivos en Rusia».

«Reafirmé la voluntad de Ucrania de colaborar con los países bálticos y Finlandia para prevenir este tipo de incidentes, incluida la participación directa de nuestros especialistas», indicó.

Agregó que el objetivo de Ucrania es garantizar la máxima seguridad para Letonia, los demás países bálticos y Finlandia, en primer lugar, contrarrestando eficazmente la agresión rusa y debilitando la maquinaria bélica de Rusia, y en segundo, ayudando a reforzar la protección del espacio aéreo de estos países «amigos». EFE

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