Ucrania se compromete a comprar a Francia 100 cazas Rafale y defensa antiaérea y drones

1 minuto

París, 17 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este lunes un acuerdo con vistas a la compra a Francia de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

Fuentes del Elíseo comunicaron el contenido de esa carta de intenciones que este lunes rubricaron Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París.

El presidente ucraniano inició en Villacoublay su novena visita a Francia desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, en una jornada en la que debe reafirmarse el apoyo de Macron a Ucrania en un momento particularmente delicado por la situación en el frente y por la crisis política que vive el Gobierno ucraniano. EFE

ac/cat/jlp

(foto)