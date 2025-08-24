Ucrania se cuelga el oro en la final mixta, Brasil logra la plata y España sale del podio

Río de Janeiro, 24 ago (EFE).- El conjunto ucraniano ganó su primer oro en el Mundial de Gimnasia Rítmica que culmina este domingo en Río de Janeiro al imponerse en la final mixta de aros y pelotas, en la que Brasil alcanzó la plata y España quedó fuera del podio al ocupar la cuarta posición.

El quinteto conformado por Yelyzaveta Azza, Diana Baieva, Valeriia Peremeta, Kira Shyrykina y Oleksandra Yushchak obtuvo una calificación de 28.650 puntos, mientras que Brasil alcanzó los 28.550.

El bronce fue para China (28.350), que este domingo se alzó con el oro en la prueba de cinco cintas.

Fue el primer triunfo para Ucrania en la modalidad de conjuntos en un mundial de gimnasia rítmica y el primer oro para el país desde 2007, cuando Anna Bresova ganó el individual completo en las justas de Patras.

La plata alcanzada por el conjunto brasileño se suma a la que conquistó el sábado en el concurso completo, las primeras medallas obtenidas por el país de la samba y por una nación latinoamericana en un Mundial de esta disciplina.

Las brasileñas, que se colgaron este año la dorada en el concurso completo en la Copa del Mundo de Milán y en el Challenge de Portimão, figuraban entre las favoritas para la prueba mixta, junto con las españolas, las chinas y las japonesas.

El conjunto hispano, que conquistó el sábado el bronce en el concurso completo por conjuntos y quería sumar otra medalla en la competición, terminó la última jornada del Mundial con las manos vacías.

El Campeonato del Mundo de Río de Janeiro, el primero que se realiza en Suramérica, reunió a 300 gimnastas de 78 países durante los 5 días de competición. EFE

