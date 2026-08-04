Ucrania se indigna por la persecución de un dron ruso a un civil en Jersón

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Las autoridades ucranianas se indignaron el martes por un video difundido por la policía en el que se ve a un civil siendo perseguido por un dron en la sureña Jersón y denunciaron una «estrategia rusa deliberada».

En las imágenes, que no han sido corroboradas por la AFP, se ve a un hombre vestido con ropa oscura correr alrededor de un vehículo en plena calle para intentar escapar de un dron FPV (First Person View, pilotado a distancia) que lo sigue lentamente antes de detonar su carga explosiva.

Según la policía, el individuo de 52 años sufrió heridas y una conmoción cerebral.

El gobernador regional, Olexander Prokudin, publicó posteriormente un video del hombre postrado en una cama de hospital, al que presenta como Iuri, un vendedor de verduras.

«Apenas habíamos empezado a colocar [las verduras] (…) Mi esposa también estaba allí. Oímos un zumbido», relató Iuri y explicó que después quiso mostrar al operador del dron que sólo transportaba vegetales y no material militar.

«Me puse a correr, choqué contra un vehículo. Me encontré en su trayectoria, atacó y simplemente me caí», precisó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a los soldados rusos de «disfrutar matando y maltratando a civiles» y llamó a los apoyos de Ucrania a intensificar la presión sobre Moscú.

«Cada día, los habitantes de Jersón se enfrentan a estos ‘safaris’ rusos», afirmó en X.

Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, denunció un «crimen de guerra bárbaro cometido por Rusia» y aseguró que «miles de crímenes similares nunca se hacen públicos».

«Se trata de una estrategia rusa deliberada y sistémica. Saben exactamente lo que hacen», afirmó en X.

La ciudad de Jersón, que contaba con unos 280.000 habitantes antes de la guerra, estuvo bajo control ruso de marzo a noviembre de 2022. Las fuerzas rusas, situadas ahora al otro lado del río Dniéper, que bordea la ciudad, la atacan con regularidad, especialmente con drones.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los ataques se han intensificado en ambos lados del frente, causando un número creciente de víctimas civiles.

Las autoridades rusas acusan también de forma regular al ejército ucraniano de apuntar sus drones deliberadamente contra civiles, especialmente en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

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