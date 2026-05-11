Ucrania se prepara para más ataques rusos mientras siguen los combates pese a la tregua

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 11 may (EFE).- Los ucranianos se preparan para una intensificación de los ataques rusos mientras continúan los combates en los 1.200 kilómetros del frente, pese al alto el fuego de tres días acordado con mediación de Washington.

Aunque Rusia se ha abstenido de realizar ataques con drones y misiles a gran escala desde que comenzó la tregua el 9 de mayo, el ritmo de los combates terrestres se ha mantenido.

Las fuerzas ucranianas informaron el lunes de 180 enfrentamientos en las últimas 24 horas, más que en la mayoría de los días de la semana anterior al alto el fuego.

Victor Tregubov, portavoz de las Fuerzas Conjuntas, dijo el lunes a la televisión ucraniana que solo hubo una breve tregua real en los combates en las horas previas al desfile del Día de la Victoria en Moscú el sábado y ambos bandos aprovecharon la pausa para reabastecer a sus tropas.

Preparándose para la próxima ola

“Los rusos aprovecharon el alto el fuego para preparar otra oleada de ataques, que probablemente se intensificarán en los próximos días”, afirmó Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa, en su análisis del lunes.

En concreto, las fuerzas rusas han estado reforzando sus tropas cerca de Orijiv y Huliapole, en la región de Zaporiyia (sur), así como en los alrededores de Dobropillia, Kostiantinivka y Kramatorsk, en la región de Donetsk (este).

“No hemos visto ninguna señal por parte del mando ruso de que se estén preparando para un alto el fuego prolongado. Todo apunta a operaciones ofensivas más intensas”, añadió Kovalenko.

Los analistas militares consideran que Zaporiyia y Kramatorsk son los objetivos principales más probables de la ofensiva rusa de verano, aunque es probable que Moscú tenga dificultades para mantener operaciones de alta intensidad en ambos sectores.

“El ejército ruso se encuentra en su situación más difícil en tres años. Su ritmo de avance es el más bajo, mientras que las fuerzas ucranianas ejercen presión en varios sectores”, señaló Kovalenko.

Ofensiva de verano

Las tropas rusas siguen lanzando ataques a lo largo del frente buscando puntos débiles donde puedan ejercer la mayor presión.

Sin embargo, Rusia actualmente carece de tropas para mantener operaciones ofensivas de gran envergadura, subrayó Kovalenko a EFE.

«Para los rusos, esta ofensiva de verano podría ser su última oportunidad de lograr algo tangible en el campo de batalla», señaló.

Rusia, admitió, podría recurrir a una nueva ola de movilización obligatoria pero agregó que ésta no tendría ningún impacto inmediato en las operaciones de este verano.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas llevan a cabo una estrategia de «defensa activa» bajo el mando del comandante en jefe, el general Oleksandr Sirski, combinando un uso intensivo de drones kamikaze e infantería para contraatacar y recuperar así algunas posiciones y frenar los avances rusos.

En los últimos meses también se observó un fuerte aumento de los ataques ucranianos de medio alcance contra la logística rusa en el frente.

Centrado en la lucha

Los soldados siguen las noticias sobre el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos pero su atención sigue centrada en el campo de batalla, declaró a EFE Kirilo, un líder de 30 años de una unidad ucraniana de drones que opera cerca de Pokrovsk en la región de Donetsk.

Dado que Rusia no puede desplegar grandes cantidades de equipo pesado en los asaltos por su vulnerabilidad ante la omnipresencia de los drones, las fuerzas rusas atacan en pequeños grupos de hasta tres soldados, buscando brechas en las defensas ucranianas. El ejército invasor también está ampliando sus unidades de drones, que siguen atacando las rutas logísticas ucranianas.

Las tropas ucranianas están fortaleciendo sus líneas de defensa y utilizan una combinación de drones y artillería para repeler los ataques. También están intensificando el uso de drones terrestres para reducir las bajas en la «zona de muerte», la franja de 5 a 15 km más allá del límite del frente, donde miles de drones atacan diariamente desde ambos bandos.

“Estamos centrados en mejorar nuestra logística y eficiencia general. Hay mucho trabajo por hacer y nos estamos concentrando exclusivamente en eso”, dijo Kirilo.EFE

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