Ucrania se responsabiliza del ataque a dos petroleros de la «flota en la sombra» rusa

2 minutos

Redacción internacional, 30 nov (EFE).- Ucrania se ha responsabilizado del ataque que sufrieron el pasado 28 de noviembre dos petroleros que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el Mar Negro, que fue llevado a cabo con drones navales.

Según informa el diario Kyiv Independent, que cita a una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), drones navales ucranianos Sea Baby atacaron el 28 de noviembre dos petroleros rusos sancionados, Kairos y Virat, que quedaron inutilizados.

El Gobierno de Kiev afirma que estos dos petroleros pertenecen a la flota rusa en la sombra, que son buques operados por Rusia para evadir las sanciones promulgadas en 2022 contra el petroleo ruso.

Según la fuente citada por el periódico, la operación del SBU tuvo como objetivo estos dos buques que podrían haber transportado petróleo por valor de casi 70 millones de dólares pero, como se dirigían a puerto, en el momento del ataque los tanques estaban vacíos.

El SBU acompañó su información con un video en el que se muestra a los dos petroleros con los impcatos sufridos, a su juicio de carácter crítico.

Hasta ahora, lo que se sabía de estos dos petroleros es que habían sido alcanzados por un «factor externo», según fuentes turcas recogidas por la emisora turca NTV.

Cuando sufrió el impacto, el buque Kairos, de 274 metros de eslora, que navegaba bajo bandera de Gambia, se hallaba a unos 50 millas (90 kilómetros) al noreste de Estambul, a una distancia de 28 millas de la costa turca.

El petrolero iba sin carga y se dirigía al puerto ruso de Novorosíisk, en la costa nororiental del mar Negro, de acuerdo con el comunicado de las autoridades turcas, si bien en los programas públicos de navegación su destino aparecía como Çanakkale en los Dardanelos, desde donde había partido.

El segundo petrolero, el Virat, de 250 metros de eslora. navegaba bajo bandera de Gambia. Según las autoridades turcas procedía del puerto de Sevastópol en Crimea, con el destino marcado como «a espera de órdenes» en programas públicos de navegación.

Cuando recibió el impacto se encontraba a unas 30 millas (55 kilómetros) de las costas turcas, al norte de la provincia de Kastamonu. EFE

int-lab/mr