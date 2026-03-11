Ucrania se vuelca en ayudar a Oriente Medio para evitar que la atención se desplace a Irán

5 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 11 mar (EFE).- Ucrania se ha volcado en utilizar su experiencia en el derribo de drones iraníes Shahed para ayudar a proteger a EE.UU. y a sus aliados en el Golfo Pérsico a defenderse de los ataques de Irán, con el objetivo de evitar que la atención de Washington se desplace por completo a una nueva guerra en Oriente Medio que amenaza además con propiciar una relajación de las sanciones al petróleo ruso.

El estallido de la guerra en esa región ya ha provocado el aplazamiento de la próxima reunión entre rusos, ucranianos y estadounidenses, que estaba prevista inicialmente para comienzos de marzo y que no tendrá lugar antes de la semana que viene.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aboga porque esta nueva ronda de contactos de paz se celebre lo antes posible y ha propuesto Turquía y Suiza como anfitriones alternativos a Abu Dabi, la capital de los Emiratos ahora amenazada por el fuego iraní donde se celebraron reuniones anteriores en este formato.

Un aliado estratégico

Kiev aspira a que su contribución a la seguridad en Oriente Medio haga evidente a ojos del presidente Donald Trump la importancia de Ucrania como aliado militar estratégico de EE.UU.

Según anunció el martes Zelenski, tres equipos de expertos ucranianos llegarán esta semana a Catar, los Emiratos y Arabia Saudí para asesorar a estas tres monarquías del Golfo en cómo derribar drones iraníes Shahed.

Ucrania tiene experiencia en la materia desde septiembre de 2022, cuando las fuerzas rusas empezaron a usar esta tecnología inventada por el régimen de los ayatolás que ahora se produce también en Rusia y con la que Irán responde ahora a la última ronda de ataques de EE.UU. e Israel bombardeando territorio de los aliados de Washington en la región.

También el martes, el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, confirmó que Ucrania ha enviado además un equipo de especialistas antidrones a Jordania, en este caso para ayudar a proteger la base que tiene allí EE.UU.

Zelenski había dicho antes a ‘The New York Times’ que, además de a sus expertos, Ucrania ha enviado también drones interceptores a Jordania.

El presidente ucraniano ha recordado que le propuso hace más de un año a Trump firmar un acuerdo para la producción conjunta de drones que habría dado acceso ya entonces a EE.UU. al armamento, las tecnologías y el conocimiento y asesoramiento técnico que Kiev ofrece ahora a toda prisa a Washington y a sus socios de Oriente Medio.

En el estilo prudente y diplomático que se ha visto obligado adoptar hacia EE.UU. con la llegada a la Casa Blanca de Trump, el presidente ucraniano dejó claro que Kiev sigue abierto a firmar ahora el acuerdo que podría haberse cerrado mucho antes de haber mostrado más interés Washington.

Posible acuerdo con los saudíes

Para realzar el perfil político de su contribución militar en Oriente Medio, Zelenski envió ayer a la región al jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, que es también jefe de la delegación negociadora de Kiev con Rusia y EE.UU.

Al anunciar el viaje de Umérov, Zelenski mencionó específicamente la urgencia de desbloquear el estrecho de Ormuz, donde la respuesta iraní a los bombardeos de EE.UU. e Israel ha interrumpido el paso de buques que transportan a medio mundo petróleo y gas.

Además de demostrar la utilidad estratégica que sus capacidades militares pueden tener para EE.UU., Ucrania tiene otro motivo para la reapertura en el menor tiempo posible del estrecho.

El bloqueo ha desestabilizado el mercado energético internacional y Rusia aspira a aprovecharse del caos para ofrecer sus recursos naturales como alternativa y que se levanten las sanciones a sus exportaciones de crudo y gas.

Según dijo también Zelenski en su discurso nocturno, Umérov y los emisarios del Ministerio de Defensa y el Ejército negociarán durante su viaje “acuerdos concretos” llamados a afianzar la imagen de Ucrania como “un proveedor de seguridad confiable” con capacidades de impacto global y un socio económico de éxito.

La publicación ucraniana ‘Kyiv Independent’ revelaba ayer citando fuentes del sector de defensa que Kiev y Riad preparan un “gran acuerdo” sobre producción de armamento que podría firmarse hoy mismo.

Como volvió a destacar Zelenski el martes, Ucrania necesita misiles para sistemas Patriot que no puede producir ella misma y dinero para aprovechar todo su potencial de fabricación de los drones y el resto de tecnologías que ha desarrollado por sí misma.

Arabia Saudí y otros países del Golfo tienen el dinero necesario para hacerlo posible y la necesidad de la tecnología y la experiencia de Ucrania para protegerse de amenazas como la de Irán.

Zelenski espera conseguir para Ucrania por la vía de los hechos el papel de socio estratégico de EE.UU. y sus aliados que hasta ahora le ha escatimado Trump. EFE

mg/cg