Ucrania sigue reivindicando ataques a petroleros rusos: «116 barcos en 9 días»

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Kiev, 14 jul (EFE).- Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano alcanzaron durante la pasada noche en el mar de Azov otros cinco petroleros rusos, cuatro cargueros y un remolcador, según dijo el comandante de este componente de las fuerzas armadas ucranianas, Robert Brovdi.

Con los ataques de hoy, el número de barcos de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales atacados en los últimos nueve días alcanza los 116, según el comandante ucraniano.

«Mucha gente no entiende qué pasa con esta batalla naval. De dónde vienen estos barcos petroleros, cuál es su misión y por qué los ‘pájaros’ (drones) de las fuerzas de drones los tocan y no los hunden, convirtiéndolos en fantasmas que flotan a la deriva en el mar», dijo Brovdi.

El comandante ucraniano explicó que los barcos que están siendo alcanzados en esta campaña en el mar interior de Azov -delimitado del mar que la envuelve, el mar Negro, por la península ocupada de Crimea- son de tamaño pequeño y mediano y son los que utiliza Rusia para llevar el crudo que exporta hacia los petroleros más grandes que no pueden entrar a los puertos del mar de Azov precisamente por su tamaño.

El militar ucraniano dijo que se necesitan entre 12 y 15 de esos pequeños petroleros que ahora ataca Ucrania en el mar de Azov para llenar un petrolero grande de los que reciben el trasbordo de petróleo en el mar Negro.

Además de degradar las capacidades rusas para hacer estos transbordos de crudo para las exportaciones que tienen lugar en el mar Negro, agregó Brovdi, estos ataques dejan también al enemigo sin petroleros para hacer llegar combustible por mar a Crimea, que ya sufre un grave déficit de este bien estratégico por anteriores ataques ucranianos a la logística y las infraestructuras energéticas rusas.

Según Brovdi, Rusia se ve obligada por estos ataques a petroleros a incrementar los transportes de combustible por vía férrea y carretera, que también están expuestos a los ataques con drones ucranianos.

Ucrania ha intensificado de forma sustancial en los últimos tres meses los ataques con drones de corta y media distancia, y ataca cada noche decenas de objetivos militares y estratégicos rusos tanto en Crimea como en las zonas ocupadas del sur de la Ucrania continental. EFE

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