Ucrania solicitará una compensación millonaria a Rusia por los daños climáticos

Belém (Brasil), 18 nov (EFE).- Ucrania solicitará 43.000 millones de dólares (casi 37.150 millones de euros) en compensación climática a Rusia por las emisiones de gases causadas por la invasión, según ha anunciado este martes el viceministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura del país, Pavlo Kartashov.

En un evento en el marco de la COP30 en Belém, el vicejefe de la cartera ambiental ucraniana ha alertado de que el clima «también es una de las víctimas de la guerra», ya que, tras tres años de guerra, se han emitido 237 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, el equivalente a las emisiones anuales de Austria, Bélgica e Irlanda juntas, de acuerdo con un comunicado.

«Las enormes cantidades de combustible quemado, bosques incendiados, edificios destruidos, el cemento y el acero utilizados: todas estas cosas son esencialmente ‘carbono de conflicto’ y tienen un costo climático considerable», ha manifestado Kartashov.

Este pedido responde a una resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2022, en la que se exigió a Rusia el pago total de los daños causados por su agresión a Ucrania.

Ucrania ha ampliado la exigencia para incluir explícitamente el daño climático como parte de la devastación.

«Rusia debe pagar una indemnización completa por todos los daños causados por su agresión ilegal. Por eso afirmamos, durante la COP30, que el daño climático es sin duda parte de esta devastación», ha comentado el funcionario durante un evento con autoridades latinoamericanas y europeas, y organizaciones de la sociedad civil.

La cifra se extrae de un informe elaborado por la iniciativa sobre Contabilidad de Gases de Efecto Invernadero de la Guerra (IGGAW, por sus siglas en inglés), que está financiada por los Gobiernos de Alemania y Suecia y por la Fundación Europea para el Clima.

Según estos cálculos, la invasión rusa ha generado emisiones de calentamiento global equivalentes a 236,8 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Al aplicar la fórmula del coste social del carbono, una métrica económica que busca cuantificar el valor monetario del daño neto a largo plazo que causa la emisión de una tonelada adicional de dióxido de carbono a la atmósfera, la iniciativa ha llegado a un total de 43.800 millones de dólares.

Las fuerzas militares de ambos bandos han utilizado 18 millones de toneladas de combustible, incendiado 1,3 millones de hectáreas de campos y bosques, hecho estallar cientos de estructuras de petróleo y gas y encargado enormes cantidades de acero y cemento para fortificar cientos de kilómetros de líneas del frente, según el documento. EFE

