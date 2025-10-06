The Swiss voice in the world since 1935
Ucrania suma una conexión ferroviaria con Rumanía a las que tiene con Hungría y Polonia

Bucarest, 6 oct (EFE).- Bucarest y Kiev, las capitales de Ucrania y Rumanía, estarán conectadas desde el 10 de octubre por un tren directo, según anunció este lunes el operador ferroviario rumano CFR Călători, un enlace que se suma a otras conexiones internacionales con Polonia, Hungría o Moldavia.

La reactivación de una conexión directa entre los dos capitales lleva debatiéndose desde el pasado agosto y ya se han realizado pruebas técnicas para ese enlace, que pasa por la localidad de Ungheni, en Moldavia.

El trayecto entre Bucarest y Kiev durará poco más de 24 horas y el precio del billete es 73 euros.

Hace cinco años existía un tren que unía las dos capitales, pero con una ruta distinta.

Los trenes de esta nueva conexión saldrán desde Kiev a las 6.30 de la mañana y llegarán a las 6.47 del día siguiente a Bucarest, mientras que en sentido contrario la salida es a las 19.10 y la llegada a las 19.41 del día siguiente.

Rumanía comparte más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania. En Rumanía viven unos 185.000 refugiados ucranianos que han huido de la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.

Actualmente hay conexiones ferroviarias entre Kiev y Budapest, la capital de Hungría, y con Chisinau, la de Moldavia.

También hay enlaces entre Uzhgorod, cerca de la triple frontera con Hungría y Eslovaquia, con Budapest, y enlaces con Varsovia y Przemyśl, en Polonia. EFE

asp/mg-as/psh

