Ucrania ve justo ataque a Irán y recuerda el apoyo de Teherán a Rusia

Leópolis (Ucrania), 28 feb (EFE). -Las autoridades ucranianas han expresado su apoyo a los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán, a los que ven como una oportunidad para un cambio de régimen en Teherán, y han recordado la violenta represión de las protestas masivas en ese país y su respaldo militar a la invasión rusa de Ucrania.

“Es justo darle al pueblo iraní la oportunidad de librarse de un régimen terrorista”, subrayó este sábado el presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, en un discurso en video en reacción a los ataques aéreos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, al tiempo que señaló que “es importante preservar tantas vidas como sea posible”.

Zelenski recordó que aunque los ucranianos nunca amenazaron a Irán, «el régimen iraní optó por convertirse en cómplice» del presidente ruso, Vladimir Putin.

En particular, el presidente ucraniano señaló que Teherán suministró a Rusia drones suicidas de largo alcance «Shahed» y tecnologías relacionadas que han permitido más de 57.000 ataques con drones contra Ucrania.

“Es importante evitar que la guerra se expanda. Es importante que Estados Unidos actúe con decisión”, declaró Zelenski, quien señaló que esto brinda a los iraníes la oportunidad de librarse de un “régimen terrorista” y “garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido el terrorismo originado en Irán”.

“Ucrania apoya al pueblo iraní en su búsqueda de la libertad, la seguridad y la dignidad”, afirmó, por su parte, este sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga.

Los ucranianos, dijo, “nunca olvidarán» los miles de «Shahed» que atacaron y continúan atacando sus ciudades, en referencia al suministro de drones por parte de Irán a Rusia.

El ministro subrayó que la negativa de Teherán a entablar una diplomacia genuina y a aceptar las oportunidades de acuerdo que se le ofrecieron «es la única causa de los acontecimientos actuales».

La cooperación entre Moscú y Teherán constituye “una grave violación del derecho internacional y socava los esfuerzos globales para restablecer la paz y la estabilidad”, señaló el Ministerio ucraniano de Exteriores en un comunicado. EFE

