Ucrania vuelve a atacar con drones la región de Leningrado

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Moscú, 17 abr (EFE).- Ucrania volvió a atacar con drones la región de Leningrado, donde en ocasiones anteriores causaron graves daños a la infraestructura portuaria y logística rusa vinculada a la exportación de crudo, según denunció hoy su gobernador local, Alexandr Drozdenko.

«El número de drones derribados en la región de Leningrado se incrementó a doce», informó en la red de mensajería rusa MAX.

Según Drozdenko, «en la localidad de Yermílovo del distrito de Víborg se desató un incendio en un almacén», sin ofrecer más datos de la infraestructura dañada.

En esta pequeña localidad está ubicada al norte del golfo de Finlandia, una zona donde radican numerosas empresas que ofrecen servicios a la infraestructura portuaria rusa.

El gobernador local añadió que un edificio de viviendas y un automóvil resultaron dañados debido a la caída de fragmentos de drones derribados en el distrito Lomonósov, sin que se reportasen víctimas.

Ante el peligro de drones el aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo se vio obligado a interrumpir paulatinamente sus operaciones, según informó la autoridad aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

Una fuente del aeropuerto informó a TASS que al menos diez aviones tuvieron que posponer su salida debido a la emergancia.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que durante la pasada noche fueron derribados 62 drones ucranianos de ala fija.

Además de la región de Leningrado, fueron atacadas las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Voronezh, Kursk, Nóvgorod y la anexionada península de Crimea.EFE

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