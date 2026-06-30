Ucrania vuelve a atacar un centro de comunicaciones ruso en la región de Moscú

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Berlín, 30 jun (EFE).- Ucrania ha vuelto a atacar este martes el centro de comunicaciones por satélite Dubná de la región de Moscú, el más grande de Rusia y uno de los más importantes de Europa, al que ya atacó hace una semana, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Hoy, nuestras sanciones (ataques) de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron nuevamente el centro espacial de comunicaciones de Dubná, en la región de Moscú», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Zelenski explicó que se trata de una instalación especial de comunicaciones por satélite utilizada, entre otras, para tareas de reconocimiento y para coordinar las actividades del contingente de ocupación ruso en Ucrania.

La distancia entre nuestra frontera estatal y esta instalación supera los 500 kilómetros, agregó.

El pasado día 22 el Estado Mayor General de Ucrania ya informó de un ataque ucraniano contra el centro de comunicaciones de Dubná.

Ucrania ha incrementado la frecuencia y la intensidad de sus ataques a la capital rusa y sus alrededores dentro de un plan de 40 días de ofensiva para forzar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación.

«Paso a paso estamos ejecutando nuestro plan de sanciones de largo alcance y dificultando al máximo que el Estado agresor pueda llevar a cabo sus operaciones de invasión contra Ucrania y la ocupación de nuestros territorios. También se están preparando acciones similares contra otras instalaciones enemigas de este tipo», aseguró Zelenski. EFE

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