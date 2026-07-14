Ucrania vuelve a derribar misiles balísticos después de tres ‘plenos’ rusos

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(Actualiza con balance de Zelenski y de las autoridades rusas)

Kiev, 14 jul (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada cinco de los ocho misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia hizo ‘pleno’ de impactos en objetivos con misiles balísticos en los últimos tres ataques anteriores contra Ucrania llevados a cabo este mes por Rusia con este tipo de armamento, en los que las defensas ucranianas no fueron capaces de derribar ninguno de los misiles balísticos empleados.

Rusia alcanzó numerosas infraestructuras de la industria de defensa ucraniana y mató a decenas de personas, sobre todo en Kiev, en estos ataques con misiles balísticos.

Ucrania ha movilizado sus esfuerzos diplomáticos en estos días para recibir de urgencia más misiles interceptores PAC-3 para los sistemas antiaéreos Patriot, de los que depende para derribar misiles balísticos y de los que el Ejército ucraniano sufre un déficit agudo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó el lunes en París un acuerdo con otros nueve países europeos encabezados por Alemania, el Reino Unido y Francia para fabricar un sistema de misiles antibalístico propio en Europa que acabe con la dependencia de los sistemas estadounidenses Patriot.

Zelenski aspira a que el sistema se fabrique y empiece a utilizarse en el plazo de un año.

Ucrania también ha recibido del presidente de EE.UU., Donald Trump, luz verde para fabricar por sí misma misiles interceptores para sistemas Patriot, así como las licencias necesarias para producir sistemas antiaéreos franceses SAMP/T.

En el ataque de esta madrugada, Rusia empleó además de los ocho misiles de trayectoria balística dos misiles guiados aéreos Kh-59 y Kh-69 y 135 drones, según el parte de la Fuerza Aérea.

Uno de los misiles balísticos y 25 drones que no fueron interceptados impactaron en 17 localizaciones de Ucrania no especificadas en el parte.

Zelenski condenó el ataque en redes sociales y dio cuenta de siete heridos en la región ucraniana de Járkov y otros tres en la de Cherníguiv por el bombardeo, que alcanzó, según el presidente ucraniano, varios edificios residenciales, una gasolinera, infraestructura ferroviaria e infraestructuras eléctricas, además de una escuela y otras infraestructuras críticas en diversas zonas de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque golpeó una fábrica de componentes para los misiles de crucero ucranianos Neptuno, entre otros objetivos de la industria militar ucraniana. EFE

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