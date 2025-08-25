The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania y Lituania firman acuerdo de cooperación en la industria de defensa

Berlín, 25 ago (EFE).- El ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, y su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, firmaron este lunes un memorando de entendimiento para una cooperación en la industria de defensa que incluye la producción conjunta de armas, haciendo énfasis en la fabricación de drones de largo alcance.

«Juntos nos concentraremos en la cooperación para la producción de bienes militares, en especial en el desarrollo de drones de largo alcance», dijo Shmigal en Facebook.

«El memorando de entendimiento correspondiente se firmó hoy en Kiev», añadió.

Shmigal agradeció además a su colega su visita a Kiev y la productiva cooperación entre los dos países.

Asímismo, resaltó que Lituania dedica el 0,25 por ciento de su PIB a la ayuda militar a Ucrania.EFE

rz/jgb

