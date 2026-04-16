Ucrania y Países Bajos firman un acuerdo de producción conjunta de drones

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(Actualiza con declaraciones de Jetten)

La Haya, 16 abr (EFE).- Ucrania y los Países Bajos firmaron este jueves en Middelburg una declaración de cooperación en producción de drones, en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para recibir el premio Internacional Cuatro Libertades, según informó el Gobierno neerlandés.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que los Países Bajos mantendrán el apoyo militar a Ucrania «de forma plurianual e incondicional» y que la nueva declaración busca «entrelazar cada vez más» las industrias de defensa de ambos países, construyendo «sobre el conocimiento y la experiencia ucraniana con armas que han demostrado su valor».

Los Países Bajos destinarán 248 millones de euros a drones para el ejército ucraniano, fabricados tanto en territorio neerlandés como en Ucrania, según anunció el miércoles la ministra de Defensa, Dilan Yesilgoz, durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (UDCG), que se celebró de forma digital con la participación de más de 50 países.

Como primer paso, la compañía neerlandesa VDL y la ucraniana Green Tech Harvest formalizaron su colaboración para iniciar de inmediato el primer proyecto conjunto ucraniano-neerlandés, con la transferencia de sistemas de drones ucranianos que comenzarán a fabricarse en los Países Bajos.

Zelenski abrió su discurso de aceptación del galardón con un balance de la noche anterior: la Fuerza Aérea ucraniana denunció el lanzamiento de 659 drones y 44 misiles por parte de Rusia, de los cuales 19 eran balísticos.

«Hay vidas perdidas en Odesa, en Kiev, en Dnipro; personas corrientes, niños, civiles, asesinados por la locura rusa», dijo el presidente ucraniano, que pidió a los presentes un minuto de silencio.

El Ministerio de Defensa ruso calificó el ataque de «represalia» contra instalaciones ucranianas de producción de misiles y drones, así como contra el sector energético, y aseguró que «logró su propósito».

«No dejéis que Rusia quede sin castigo», pidió Zelenski ante el rey Guillermo Alejandro, la princesa Beatriz y el primer ministro Rob Jetten, en la Nueva Iglesia de Middelburg, advirtiendo de que el objetivo de Moscú es «borrar Ucrania por completo» y controlar la seguridad en Europa.

«No debemos olvidar que la guerra en Ucrania tiene un impacto aún mayor en la seguridad en Europa», dijo Jetten, advirtiendo de que el conflicto en Oriente Medio no debe desviar la atención de Kiev.

Zelenski agradeció a los Países Bajos su contribución al proceso para establecer el Tribunal por la Agresión de Rusia contra Ucrania, con sede prevista en La Haya, y aceptó el galardón en nombre propio y del pueblo ucraniano.

La jornada incluyó además una visita al puerto de Vlissingen, donde Zelenski inspeccionó los cazaminas de la Marina Real neerlandesa que serán transferidos próximamente a Ucrania para contribuir a la libertad de navegación en el Mar Negro.

El premio Cuatro Libertades, otorgado por la Fundación Roosevelt en honor a las libertades proclamadas por el presidente Franklin D. Roosevelt en su discurso al Congreso de 1941, fue concedido este año a Zelenski y al pueblo ucraniano en reconocimiento a su resistencia frente a la invasión rusa.

También se entregaron el premio Libertad del Miedo a Gisèle Pelicot; el premio Libertad de Expresión al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); el premio Libertad de Necesidad a la chilena Isidora Uribe Silva, y el premio Juventud por la Libertad -de nueva creación- a la organización neerlandesa Deel de Duif mientras el premio Libertad de Culto fue concedido a un galardonado que permanece en el anonimato por razones de seguridad personal. EFE

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