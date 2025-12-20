Ucrania y Portugal acuerdan producir juntos drones marítimos ucranianos

Berlín, 20 dic (EFE).- Ucrania y Portugal acordaron este sábado en Kiev la coproducción de drones marítimos ucranianos, según informó Oleksandr Kamishin, asesor en cuestiones estratégicas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Ucrania y Portugal acordaron la coproducción de drones marítimos ucranianos. Hemos demostrado que nuestros vehículos marítimos no tripulados funcionan perfectamente contra los buques de guerra y submarinos rusos. Ahora ayudarán a Portugal a defender Europa desde el mar», escribió Kamishin en su cuenta de X.

Agregó que la industria de defensa ucraniana hará que Europa vuelva a ser más fuerte.

La firma se produjo durante la primera visita oficial a Ucrania del primer ministro portugués, Luís Montenegro, quien llegó este sábado en tren acompañado de su ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme de su país a Ucrania.

Zelenski compartió en también en X imágenes junto a Montenegro en un acto de homenaje a los soldados caídos.

«Hoy, junto con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, hemos honrado la memoria de nuestros soldados caídos. Eterna memoria a todos nuestros defensores, a todos los ucranianos que dieron su vida para que Ucrania pudiera vivir», escribió Zelenski.

La agenda de Montenegro en Kiev incluía, asimismo, reuniones con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk. EFE

