Ucrania y Rusia denuncian ataques contra civiles en el segundo día de la tregua

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Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo de múltiples ataques contra civiles, en el segundo día de un cese al fuego anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump.

Una andanada de bombardeos rusos dejó al menos a nueve civiles heridos en Ucrania, entre ellos un niño, informaron las autoridades locales.

Del lado ruso, las autoridades reportaron bombardeos con drones lanzados por Ucrania en la región fronteriza de Bélgorod.

La administración de la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el sureste del país, informó que una niña de tres años resultó herida en un ataque con dron en el distrito de Sinelnykové y que un rescatista de 23 años fue atacado.

«Los rescatistas se dirigían a la aldea de Mirivska para ayudar a los residentes locales cuando su vehículo de bomberos y rescate fue atacado por un dron enemigo», indicó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha.

En la región de Jersón, en el sur, los bombardeos rusos dejaron cuatro heridos, entre ellos un joven de 19 años y un empleado municipal de 53, según reportaron las autoridades locales.

En Mikolaiv, el gobernador informó de dos heridos tras un ataque con drones contra un automóvil civil, mientras que en Zaporiyia un dron ruso dejó un herido, de acuerdo a las autoridades.

En la región rusa de Bélgorod, los ataques ucranianos dejaron cuatro heridos, entre ellos un agente fronterizo, afirmó el gobernador Viacheslav Gladkov.

Además, ambas partes se acusaron de violar el alto el fuego a lo largo de la línea del frente.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo de 16.071 violaciones del alto el fuego en un periodo de 24 horas, incluidos miles de ataques con drones.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de llevar a cabo operaciones ofensivas.

«En la línea del frente, el ejército ruso no está respetando el alto al fuego y ni siquiera lo está intentando», afirmó en su discurso vespertino.

Ambas partes ya se habían acusado mutuamente el sábado de violar la tregua.

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