Ucrania y sus aliados buscan garantías de seguridad ante Rusia en medio de incertidumbre

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 21 ago (EFE).- Los esfuerzos para encontrar garantías fiables contra una nueva agresión rusa en caso de un alto el fuego o de un acuerdo de paz se han intensificado tras la reunión entre Donald Trump y Volodimi Zelenski en Washington, pero los ucranianos siguen siendo cautelosos a la hora de recibir promesas vagas que carezcan de un compromiso claro de sus socios internacionales.

La promesa de Trump de ser parte de dichas garantías dio al presidente Zelenski la esperanza de que podrían formalizarse “dentro de diez días”.

«El liderazgo de Estados Unidos es, de hecho, la base de todo el proceso, lo que aumenta la probabilidad de que estas garantías finalmente se formalicen», comentó a EFE Oleksi Melnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

Mientras continúan las conversaciones entre Estados Unidos y sus socios, con varios jefes de estado mayor de los ejércitos en Washington esta semana, los detalles de las posibles garantías siguen sin estar claros, mientras Estados Unidos, los países europeos, Japón y Australia consideran varias opciones.

Según informes de los medios de comunicación en inglés, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha propuesto otorgar protección colectiva a Ucrania sin invitarla formalmente a unirse a la OTAN.

Varios países, incluidos Francia, el Reino Unido y Lituania, están explorando la posibilidad de enviar contingentes de mantenimiento de la paz después de la guerra, principalmente para funciones logísticas o de entrenamiento en zonas alejadas de la línea del frente.

Algunos aliados y Ucrania esperan que la aviación estadounidense, potencialmente estacionada en una base de la OTAN en Rumania, pueda entrar en combate si Rusia ataca nuevamente.

Escepticismo

Sin embargo, tales discusiones seguirán siendo “teóricas” mientras Rusia se oponga a ofrecer garantías fuertes, argumenta el analista político Vitali Portnikov en YouTube.

Portnikov y otros escépticos argumentan que Rusia rechazará cualquier acuerdo que proporcione garantías sólidas a Ucrania a menos que Moscú se debilite significativamente.

Advierten también que los compromisos de un mayor apoyo en el futuro carecen de credibilidad a los ojos de Rusia, dada la actual renuencia de Occidente a involucrarse directamente en la guerra.

«Es improbable que apenas unos pocos miles de soldados europeos, a cientos de kilómetros del frente, disuadan la agresión o se enfrenten al enemigo si Rusia invade de nuevo», escribe el analista militar Oleksandr Kovalenko para el Grupo de Resistencia Informativa.

Si bien su presencia podría ayudar, Kovalenko advirtió que ésta no se debe confundir con garantías de seguridad ni depositar esperanzas excesivas en las discusiones en curso.

Volodimir Dubovik, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Mechnikov de Odesa, advirtió a EFE que Rusia tratará activamente de frustrar los esfuerzos para encontrar esas garantías.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el miércoles que Rusia debería ser garante de la seguridad de Ucrania junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China.

El jueves, Zelenski descartó la participación de China al declarar en una conferencia de prensa que «China no nos ayudó a detener esta guerra desde el principio» y recordar que «China ayudó a Rusia abriendo el mercado de drones».

Un paso adelante

Formalizar el apoyo que Ucrania ya recibe de sus socios extranjeros aún podría ayudar a disuadir a Rusia, según Melnik, analista del Centro Razumkov.

«Ucrania recibe actualmente el 99% del apoyo que obtendría como miembro de la OTAN», señaló, añadiendo que la membresía en el bloque no garantizaría una mayor asistencia ni la presencia de tropas aliadas.

«Vladimir Putin claramente no esperaba tal compromiso antes de iniciar la invasión», subrayó Melnik.

Cree que una respuesta europea formalizada y rápida (en cuestión de horas o días, en lugar de los años que llevó alcanzar la actual participación de Europa en apoyo a Ucrania) podría alterar los cálculos de Putin respecto de futuras agresiones.

El ejército ucraniano, garantía clave

En última instancia, es probable que el ejército fortalecido de Ucrania, respaldado por sus socios, sea la piedra angular de su seguridad.

«El ejército ucraniano necesita armas y salarios. Si los países que ahora discuten garantías de seguridad proporcionan apoyo financiero y armas, eso ya será significativo», enfatizó Zelenski el jueves.

El modelo de seguridad más realista para Ucrania es un sistema de defensa que abarque su ejército, su industria, su sociedad movilizada, su economía y el apoyo internacional, similar al modelo finlandés antes de unirse a la OTAN, explicó a EFE el analista Melnik.

«En la realidad actual, solo Ucrania puede protegerse de los riesgos existentes. La ayuda de otros países es posible, pero no garantiza la seguridad», coincidió Oleksandr Kovalenko.EFE

