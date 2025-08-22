Ucraniano detenido en Italia por sabotaje del Nord Strem rechaza su extradición a Alemania

Roma, 22 ago (EFE).- El ucraniano detenido en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso ‘Nord Stream’ ha rechazado este viernes su extradición voluntaria a Alemania, que se decidirá ante el juez a partir del 3 de septiembre.

Así lo ha manifestado el acusado en una breve declaración ante el Tribunal de Apelación de Bologna (norte), negando también los delitos que la justicia alemana le imputa, según los medios locales.

Acto seguido, el juez confirmó su permanencia en la penitenciaría de Rimini, en la que se encuentra desde ayer, y convocó una audiencia para el próximo 3 de septiembre en la que se empezará a debatir su entrega a Alemania, de acuerdo a las mismas fuentes.

El detenido, Serguí K., de 49 años de edad, fue detenido este jueves mientras pasaba unos días de vacaciones en Italia con su familia en un hotel de la localidad de San Clemente, según informó el cuerpo de los Carabineros (policía militarizada) en un comunicado.

La Fiscalía alemana le buscaba al considerar que formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos ‘Nord Stream’ 1 y 2 en el lecho del mar báltico.

Su arresto, en el que no opuso resistencia en ningún momento, ha sido el primero en relación con este caso.

En Alemania está acusado de ser uno de los coordinadores de la operación, por los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.

En su traslado hoy desde la prisión de Rimini al tribunal de Bologna, escoltado por agentes de policía, el detenido realizó ante los medios con su mano derecha el gesto del tridente, símbolo nacional ucraniano. EFE

