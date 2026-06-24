UE, Alemania y Países Bajos se suman a iniciativa de EE.UU. de cadenas de suministro de IA

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Washington, 23 jun (EFE).- La Unión Europea, Países Bajos, Alemania y Grecia se han incorporado a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar las cadenas de suministro vinculadas a la inteligencia artificial, en un contexto de creciente competencia tecnológica con China, según informó este martes el Departamento de Estado.

El anuncio se realizó durante la apertura de una cumbre de Pax Silica en Washington, donde el Gobierno estadounidense destacó la ampliación del grupo de países aliados que participan en este esfuerzo de coordinación tecnológica.

En declaraciones, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y arquitecto de la iniciativa, Jacob Helberg, señaló que Argentina, Chile, Costa Rica, Kazajistán y Panamá también se sumarán esta semana, lo que elevará a 24 el número total de países participantes.

Helberg explicó que Pax Silica fue creada el año pasado para asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial, incluyendo semiconductores, minerales críticos y energía, y sostuvo que surgió ante la necesidad de contar con una estructura más ágil que foros como el G7 o el G20 para impulsar la innovación en este sector.

El programa forma parte de la estrategia de Washington para consolidar una red de aliados tecnológicos frente a China, en un momento en que la competencia por el control de chips, datos y materiales estratégicos se ha convertido en un eje central de la política económica y de seguridad de Estados Unidos. EFE

dte/eav