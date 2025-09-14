UE: La presencia de drones rusos en el espacio aéreo rumano es una «violación flagrante»

Bruselas, 14 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que la presencia de drones rusos en espacio aéreo rumano es una «violación flagrante» de la soberanía europea, mientras la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lo calificó de «escalada imprudente».

«La incursión de Rusia en el espacio aéreo rumano constituye una vez más una violación flagrante de la soberanía de la UE y una grave amenaza para la seguridad regional», dijo Von der Leyen a través de redes sociales.

Asimismo, Kallas apuntó que esta «infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE» representa una » escalada imprudente».

Ambas representantes europeas se solidarizaron con Rumanía y aseguraron que están «en estrecho contacto» con el Gobierno rumano. Von der Leyen además señaló que también están colaborando con todos los Estados miembros «para proteger el territorio de la UE».

Dos cazas rumanos despegaron este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía.

El país ya desplegó dos F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio.

La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN también fueron movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. EFE

