UE abrirá el lunes el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania

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Bruselas, 12 jun (EFE).- La Unión Europea acordó este viernes abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia el próximo lunes 15, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) sobre las negociaciones con ambos países, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno.

Este nuevo paso llega después de que a principios de mes se lograra levantar el veto de Hungría para las negociaciones con Kiev, y los contactos con Ucrania y Moldavia comenzarán formalmente en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo. EFE

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