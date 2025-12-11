UE acuerda la creación de una línea telefónica europea de apoyo para víctimas de delitos

Bruselas, 11 dic (EFE).- El Parlamento Europeo y los Estados miembros acordaron durante la noche del miércoles fortalecer la directiva de derechos de las víctimas de delitos, incluyendo una línea telefónica de apoyo que será accesible en toda la Unión Europea (UE).

El acuerdo, que aún debe ratificarse formalmente, actualiza la norma europea de 2012 a fin de mejorar la protección y la participación de las víctimas en los procesos penales.

«Los Estados miembros deberán establecer líneas telefónicas de ayuda para las víctimas donde éstas puedan obtener información sobre sus derechos y recibir apoyo emocional, así como asesoramiento sobre servicios de apoyo,» según informó el comunicado del Consejo de la UE.

Asimismo, añadió que «en toda la UE, la línea de ayuda será accesible a través del mismo número de teléfono: 116 006. No obstante, los números nacionales podrán seguir existiendo».

Las nuevas normas incluyen además que las víctimas también puedan denunciar delitos mediante aplicaciones en línea.

Por otro lado, los negociadores acordaron asistencia jurídica gratuita para aquellas personas que no tengan recursos suficientes para permitirse un abogado.

Los Estados miembros también deberán garantizar servicios adaptados a los menores víctimas de delitos, así como «exámenes médicos, apoyo emocional y psicológico, la posibilidad de denunciar los delitos, una evaluación individual de sus necesidades de protección y apoyo y la posibilidad de que sus testimonios se graben en vídeo», explicó el comunicado.

Además, la nueva directiva asegura que la indemnizaciones monetarias a la víctimas corran en primer lugar a cargo de los Estados a fin de evitar las demoras o el impago, y prohíbe que el infractor tenga acceso a datos personales de la víctima en el contexto de un proceso judicial, a menos que sea necesario.

Según el eurodiputado del Partido Popular y coponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Javier Zarzalejos, la directiva «facilita la denuncia de delitos para prevenir la impunidad, refuerza la protección de las víctimas más vulnerables, moviliza recursos adicionales y refuerza los derechos y las garantías de las víctimas».

Por su parte, la presidenta socialista de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo, Lina Gálvez, resaltó que el texto acordado incluye «la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva a las víctimas de violación, que pueden incluir el aborto de acuerdo con la legislación nacional (…) Las mujeres y las niñas ya soportan el peso de la violencia sexual; negarles la atención que necesitan habría sido una escalada inaceptable e ilegal de ese daño». EFE

