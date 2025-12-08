UE acuerda menos reubicaciones y ayudas económicas por migrantes de lo que pedía España

Bruselas, 8 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea acordaron este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de ayuda financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.

El Consejo (países de la UE) precisó en un comunicado que esa asistencia tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración «empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026», cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.

“El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben «identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma». EFE

