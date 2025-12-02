UE acuerda penalizar comercialmente a países que no cooperen en el retorno de inmigrantes

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) ha llegado a un acuerdo político para reformar su sistema de preferencias generalizadas (SGP) a través del cual ofrece ventajas comerciales a países vulnerables en desarrollo, a fin de de condicionarlas para que los estados cooperen en materia de migración y readmisión de sus nacionales en situación irregular.

El nuevo marco incluye, por primera vez, la posibilidad de retirar esas preferencias a un país que no colabore en el retorno de sus propios nacionales. La Comisión Europea (CE) supervisará el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y podrá emprender acciones, de las que deberá informar al Consejo y a la Eurocámara en aras de la transparencia.

Negociadores del Consejo de la Unión (en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete) y del Parlamento Europeo, los dos colegisladores de la UE, llegaron a un acuerdo provisional que deberá ser ratificado formalmente por ambas instituciones antes de que entre en vigor el 1 de enero de 2027, explicó el Consejo en un comunicado.

El acuerdo también prevé un procedimiento de urgencia para la rápida retirada de las preferencias en caso de violación de los principios de convenios internacionales relacionados con los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza.

Igualmente, contempla la posible retirada de los beneficios en caso de violaciones graves y sistemáticas de los principios de los convenios sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Además, los países que dejarán de ser considerados menos desarrollados en la próxima década y dejen de beneficiarse de las preferencias del programa “todo menos armas” (EBA) y SGP, podrán optar al SPG+ si se comprometen a cumplir normas estrictas de sostenibilidad.

Otro aspecto nuevo es que la cuota de importaciones en un sector específico por encima de la cual un país beneficiario del SPG estándar pierde temporalmente las preferencias se reducirá en 10 puntos porcentuales (del 57 % actual al 47 %).

El objetivo es centrarse mejor en las preferencias para los productos menos competitivos y crear más oportunidades para otros beneficiarios del SPG, en particular los países menos desarrollados.

La revisión introduce asimismo un proceso específico para garantizar que la acumulación de normas de origen responda a las necesidades de desarrollo, financiación y comercio del país solicitante.

Se mejorará el seguimiento y la aplicación de los compromisos del SPG+ con mayor transparencia y participación de las partes interesadas pertinentes.

El pacto contempla salvaguardias para las importaciones sensibles, con disposiciones para reintroducir aranceles en caso de aumentos repentinos y significativos de las importaciones procedentes de un país beneficiario, con el fin de proteger a los productores de la Unión.

Habrá, en concreto, un mecanismo de salvaguardia automático específico para las importaciones de arroz, a través de un sistema de contingentes arancelarios.

También habrá medidas de salvaguardia específicas para las importaciones de textiles y etanol.

El sistema generalizado de preferencias es el acuerdo comercial preferencial de la UE con los países en desarrollo desde 1971.

Ofrece a los países en desarrollo una reducción de los aranceles cuando exportan a la UE con el objetivo de erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible e integrar mejor a estos países en la economía mundial.

El sistema SGP abarca más de 60 países y 2.000 millones de personas en todo el mundo, recordó la Eurocámara en un comunicado. EFE

