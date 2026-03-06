UE advierte a Georgia de que las leyes que acaba de adoptar alejan su adhesión al bloque

Bruselas, 6 mar (EFE).- La Unión Europea criticó este viernes la adopción de un paquete legislativo sobre financiación extranjera y actividad política en Georgia, al opinar que «forma parte de un esfuerzo sistemático de las autoridades georgianas para restringir el espacio democrático y cívico del país», y alertó de que ese país se sigue alejando de su adhesión a la UE.

La nueva legislación, según dijeron la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, en una declaración conjunta, «establece un amplio sistema de control estatal sobre la actividad política en el país» e introduce «la posible responsabilidad penal de las personas o entidades que reciban apoyo de fuentes extranjeras».

Sus «vagas disposiciones generan una profunda inseguridad jurídica y un importante riesgo de aplicación arbitraria y selectiva», alertaron.

Con la adopción de ese paquete legislativo, según la UE, las autoridades georgianas «incumplen aún más sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación UE-Georgia, y se alejan aún más del objetivo de la adhesión a la UE, consagrado en la Constitución de Georgia».

Y recuerdan que todas estas nuevas decisiones, sumadas a otras medidas ya adoptadas, «han provocado la detención injusta de políticos, periodistas y activistas que deben ser liberados de inmediato».

Las acciones de las autoridades georgianas «tienen consecuencias», dijeron Kallas y Kos, y se refirieron a la decisión de la Comisión Europea este viernes de suspender la exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales de Georgia por un período inicial de doce meses en respuesta a lo que Bruselas considera la violación de compromisos asumidos en áreas clave de la democracia y derechos fundamentales.

Por último, concluyeron que las autoridades georgianas están poniendo «en grave peligro» la larga alianza que ha existido con la UE «y, lamentablemente, están alejando a Georgia aún más de la senda de la UE, un objetivo que cuenta con el apoyo de la gran mayoría del pueblo georgiano. En este momento, observamos con profundo pesar que Georgia es un país candidato solo nominalmente», señalan.

Bruselas explicó hoy que ha activado el mecanismo de suspensión de visados en respuesta a «la violación deliberada y persistente por parte de Georgia de los compromisos asumidos bajo su régimen de exención de visados ​​en áreas clave de la democracia y los derechos fundamentales». EFE

