UE advierte que desescalada en Etiopía es «imperativa» para que no se reanude el conflicto

Bruselas, 31 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) advirtió este sábado que «es imperativa una desescalada inmediata» en el norte de Etiopía, donde los combates de los últimos días entre el Ejército federal y las fuerzas regionales han avivado los temores de un nuevo conflicto en la zona, que ya sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022.

«Hemos seguido con gran preocupación los recientes acontecimientos en el norte de Etiopía, que han incluido choques y enfrentamientos militares», dijo un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), añadiendo que «es imperativa una desescalada inmediata para evitar que se reanude el conflicto, lo que tendría graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional».

La UE recordó que el Acuerdo de Cese de Hostilidades de noviembre de 2022 «debe mantenerse como marco para la resolución de disputas mediante el diálogo».

Asimismo, apuntó que el bloque comunitario «está dispuesto a facilitarlo y a apoyar las medidas de fomento de la confianza, también para restablecer la plena aplicación del Acuerdo de Pretoria».

Los combates se han reportado en el distrito de Tselemti, en el oeste de Tigré (norte del país), zona en disputa donde el Gobierno central planea resolver un contencioso entre las regiones vecinas de Amhara y Tigré mediante un referéndum.

El presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Worede, advirtió hace un par de meses de que «la situación actual es complicada. Hay una nube visible de guerra».

La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020 cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT (partido que gobernaba entonces la región) en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo incumplimiento parcial ha despertado acusaciones cruzadas entre las partes.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

