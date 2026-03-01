UE advierte que Oriente Medio «tiene mucho que perder» con una guerra y exige «moderación»

Bruselas, 1 mar (EFE).- La Unión Europea advirtió este domingo de que Oriente Medio «tiene mucho que perder» con una guerra prolongada, y exigió «máxima moderación», según dijo la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, tras una reunión extraordinaria de los ministrode Exteriores.

La UE también pidió evitar una escalada que pueda amenazar «con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico», y recalcó la importancia de no interrumpir «vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz». EFE

