UE advierte que Oriente Medio «tiene mucho que perder» con una guerra y exige «moderación»

Bruselas, 1 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) advirtió este domingo de que Oriente Medio «tiene mucho que perder» con una guerra prolongada, y exigió «máxima moderación», según dijo la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, tras una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores.

La UE también pidió evitar una escalada que pueda amenazar «con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico», y recalcó la importancia de no interrumpir «vías navegables críticas, como el estrecho de Ormuz».

La alta representante europea de Exteriores convocó a los ministros europeos a un Consejo de emergencia por videoconferencia tras el ataque por parte de Israel y EE.UU. a Irán, así como la respuesta iraní, que ha lanzado una ofensiva militar contra varios países en la región.

«Hacemos un llamamiento a la máxima moderación, a la protección de los civiles y al pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Oriente Medio tiene mucho que perder con cualquier guerra prolongada», dijo el comunicado europeo.

Kallas señaló, en nombre de los Veintisiete, que «los ataques de Irán y la violación de la soberanía de varios países de la región son inexcusables» e instó a Irán a «abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados».

«Los acontecimientos que se están desarrollando en Irán no deben conducir a una escalada que pueda amenazar a Oriente Medio, Europa y otras regiones, con consecuencias imprevisibles, también en el ámbito económico. Debe evitarse la interrupción de vías navegables críticas, como el estrecho de Ormuz», siguió.

Tras reiterar que la UE ya ha adoptado «amplias sanciones» contra Irán, el comunicado añadió que seguirán «protegiendo la seguridad y los intereses de la UE, incluso mediante sanciones adicionales».

La jefa de la diplomacia europea aseguró también que la UE contribuirá «a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución duradera que impida que Irán adquiera un arma nuclear», así como que «la plena cooperación» de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica y el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias, «son cruciales».

Por otra parte, Kallas dijo en declaraciones enviadas a EFE que aunque la guerra en Irán «puede abrir el camino hacia un Irán diferente que no suponga una amenaza para la región ni para Europa (…) aún es demasiado pronto para saber con certeza en qué dirección se encamina» este país.

Además, insistió en que «la UE está tomando medidas concretas» y que su prioridad es la seguridad de los ciudadanos europeos, incluso a través del Mecanismo de Protección Civil comunitario.

Finalmente, Kallas dijo que se va a convocar «una reunión ministerial conjunta entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo» y que reforzarán con buques adicionales su misión naval en el Mar Rojo (Aspides) «para reforzar la seguridad marítima en la región».

En la reunión de ministros europeos de esta tarde, el titular español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó a sus homólogos que «solo con desescalada, diplomacia y diálogo se puede alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio», al tiempo que añadió que la acción unilateral de Estados Unidos e Israel «no tiene un encaje» dentro de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido varias llamadas con líderes de la región esta tarde, tras las que indicó en redes sociales que «un camino de transición pacífica y diálogo diplomático» es la única vía posible.

«Es urgente una transición creíble en Irán. Una transición que restaure la estabilidad y allane el camino hacia una solución duradera», recalcó Von der Leyen.

Von der Leyen ha convocado para mañana, lunes, una reunión del «colegio de seguridad» con los comisarios europeos para seguir tratando la situación en Oriente Medio. EFE

