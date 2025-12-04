UE alcanza un acuerdo sobre el uso de nuevas técnicas genómicas en plantas y cultivos

Bruselas, 4 dic (EFE).- Los negociadores del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron durante la madrugada del jueves a un acuerdo provisional para permitir el cultivo y la comercialización de plantas obtenidas a través de las llamadas nuevas técnicas genómicas (NTG).

Estas técnicas, a diferencia de otros métodos de modificación genética (OGM) estrictamente regulados en la UE, consisten en alterar una parte del ADN de la planta sin introducir material genético de otra. De esta manera, se considera que dicha modificación podría ocurrir en la naturaleza o mediante técnicas de cultivo convencionales.

«El Reglamento tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector agroalimentario y garantizar la igualdad de condiciones para los operadores europeos, impulsando al mismo tiempo la seguridad alimentaria y reduciendo la dependencia externa», apuntó el comunicado del Consejo de la UE.

Las nuevas normas, que se han acordado tras más de dos años de negociaciones, permitirán que las plantas obtenidas a través de NTG y consideradas equivalentes a las convencionales (NTG-1) estén exentas de la mayoría de requisitos de las OGM.

Sin embargo, aunque la producción de estos cultivos no estará etiquetada como NTG-1, sí lo deberán estar las semillas.

Los negociadores también acordaron una lista de excepciones para ciertos rasgos que no podrán ser incluidos en esta categoría menos restrictiva, como por ejemplo la tolerancia a los herbicidas.

Por otro lado, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea (CE) en 2023, se creará una segunda categoría (NTG-2) para aquellas plantas con modificaciones genómicas más complejas.

Las NTG-2 permanecerán en el mismo régimen que las OGM, con etiquetado obligatorio y la opción para que los Estados miembros decidan si quieren prohibir su cultivo en su territorio.

Tampoco se permitirá el uso de cualquier categoría de NTG en la producción ecológica.

Propiedad intelectual

Las patentes fueron una de las mayores trabas en la negociación debido a la preocupación por parte de algunos países, grupos políticos y organizaciones a que estas innovaciones cayeran en manos de unas pocas grandes empresas de las cuales agricultores y pequeños productores de semillas dependerían.

«En cuanto a las patentes, se llegó a una posición intermedia entre la del Consejo, que autorizaba las patentes para todos sin grandes salvaguardias, y la del Parlamento, que no autorizaba ninguna patente», explicó a la prensa tras el acuerdo el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin.

El acuerdo provisional autoriza las patentes pero establece «una serie de salvaguardias» para que las pequeñas y medianas empresas «no se vea amenazadas por la llegada de las NTG», añadió.

Además, según el comunicado del Parlamento, no se permitirá patentar «aquellos rasgos o secuencias que ocurren en la naturaleza o se producen por medios biológicos».

Como parte del acuerdo, los negociadores también encargaron a la Comisión la elaboración de un código de conducta sobre patentes para fomentar la concesión de licencias justas y acordaron la creación de un grupo de expertos en patentes compuesto por expertos de todos los Estados miembros, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

Parlamento dividido

La eurodiputada sueca del Partido Popular Europeo (PPE) a cargo de las negociaciones, Jessica Polfjard, celebró el acuerdo como «el primer paso para brindar a los agricultores acceso a una nueva tecnología galardonada con el Premio Nobel», así como «un avance» para impulsar la competitividad de los agricultores europeos y la posición de Europa en investigación e innovación.

Sin embargo, los negociadores socialistas y verdes no apoyaron el acuerdo ya que consideraron que no establece las suficientes garantías para su trazabilidad.

«Se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, pero no puedo apoyarlo. El voto del Parlamento ha sido traicionado», dijo el eurodiputado socialista francés Christophe Clergeau, añadiendo que las nuevas normas no ofrecen «trazabilidad ni elección del consumidor».

Del mismo modo, el eurodiputado austríaco de los verdes europeos, Thomas Waitz, calificó el resultado de la negociación de «desregulación total: sin trazabilidad, sin etiquetado en los supermercados, sin protección para la agricultura ecológica y muchas preguntas sin respuesta sobre las patentes».

El acuerdo deberá volver a someterse a votación en el Parlamento y en el Consejo para su aprobación, antes de convertirse en ley. EFE

