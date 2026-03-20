UE aplaude que la Organización Marítima Internacional condene amenazas de Irán sobre Ormuz

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Bruselas, 20 mar (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, dijo este viernes que la Unión Europea (UE) «acogió con satisfacción» la condena de la Organización Marítima Internacional (OMI) a las amenazas de Irán y los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

«La UE acoge con satisfacción la adopción de la decisión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la que se condenan enérgicamente las amenazas y los ataques de Irán contra buques que afectan a marineros civiles inocentes», señaló el comisario en un comunicado.

Asimismo, también se hizo eco de las exigencias del organismo marítimo de las Naciones Unidas (ONU) en las que pide a la república islámica abstenerse de llevar a cabo acciones que tengan como objeto el cierre o la interrupción de la navegación internacional en el estrecho.

La OMI, además, instó este jueves a establecer un acuerdo marco para la creación de «un corredor marítimo seguro» que facilite de manera «provisional y urgente» la evacuación de buques mercantes varados en el golfo Pérsico y a través del estrecho de Ormuz.

Este jueves los líderes europeos se reunieron en una cumbre marcada por la escalada bélica en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante el encuentro aprobaron por unanimidad unas conclusiones en las que pusieron en relieve «la necesidad de salvaguardar el espacio aéreo regional y garantizar la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación», recordó Tzitzikostas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo por su parte en una rueda de prensa tras la cumbre europea que Francia está comenzando a explorar «la posibilidad de contar con un marco de la ONU sobre lo que queremos hacer en Ormuz».

Añadió que, una vez cesen las hostilidades, Francia «está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán». EFE

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